16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек под Тольятти Тольяттинец во время застолья украл у хозяйки квартиры два телефона У тольяттинского бизнесмена вымогали собственность на несколько миллионов за "защиту от криминала" При тушении пожара в частном доме под Тольятти обнаружено тело мужчины В Тольятти спасен малыш, голова которого застряла в конструкции детской горки

Происшествия

В Тольятти покончила с собой 15-летняя девочка

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати

В Тольятти ведется проверка по факту гибели 15-летней девочки. Ее тело обнаружили вечером 31 августа в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе.

По данным источника в правоохранительных органах, подросток состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Из жизни она, по предварительным данным, ушла добровольно.

Версия самоубийства тщательно проверяется, уголовное дело пока не возбуждено.

Теги: ЧП смерть самоубийство подростки Тольятти

Последние комментарии

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Виолетта Сергеевна 31 июля 2018 08:46 Силовики в Тольятти обнаружили подпольное казино

как обычно

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30