В Тольятти покончила с собой 15-летняя девочка

В Тольятти ведется проверка по факту гибели 15-летней девочки. Ее тело обнаружили вечером 31 августа в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе.
По данным источника в правоохранительных органах, подросток состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Из жизни она, по предварительным данным, ушла добровольно.
Версия самоубийства тщательно проверяется, уголовное дело пока не возбуждено.
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Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.
как обычно