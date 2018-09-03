В Тольятти покончила с собой 15-летняя девочка

В Тольятти ведется проверка по факту гибели 15-летней девочки. Ее тело обнаружили вечером 31 августа в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе.

По данным источника в правоохранительных органах, подросток состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Из жизни она, по предварительным данным, ушла добровольно. Версия самоубийства тщательно проверяется, уголовное дело пока не возбуждено.