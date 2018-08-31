В Тольятти спасали мужчину, повисшего на штыре забора

В четверг, 30 августа, в Тольятти в 7-ом Онежском переулке потребовалась помощь мужчине, напоровшемуся на штырь декоративного забора частного дома и повисшему на нем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Прибыв на место происшествия, спасатели застали там наряд полиции и пострадавшего, который висел на заборе - штырь забора вошел ему в ягодичную мышцу. Мужчина был без одежды.

Спасатели сняли мужчину со штыря и передали прибывшим врачам "скорой" для оказания медицинской помощи.

Как выяснилось, пострадавшему около 39 лет. Обстоятельства случившегося еще предстоит установить, но по предварительным данным, в том районе местные жители еще в обед видели голого мужчину, который бегал по улице.