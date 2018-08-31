16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При тушении пожара в частном доме под Тольятти обнаружено тело мужчины В Тольятти спасен малыш, голова которого застряла в конструкции детской горки В Тольятти спасали мужчину, повисшего на штыре забора "Студент хотел оплатить банкет" - полиция выложила видео задержания преподавателя тольяттинского колледжа В Тольятти оправдали Владимира Кирюхина, которого обвиняли в обмане "ФИА-Банка"

Происшествия

В Тольятти спасали мужчину, повисшего на штыре забора

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 171
Версия для печати

В четверг, 30 августа, в Тольятти в 7-ом Онежском переулке потребовалась помощь мужчине, напоровшемуся на штырь декоративного забора частного дома и повисшему на нем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Прибыв на место происшествия, спасатели застали там наряд полиции и пострадавшего, который висел на заборе - штырь забора вошел ему в ягодичную мышцу. Мужчина был без одежды.

Спасатели сняли мужчину со штыря и передали прибывшим врачам "скорой" для оказания медицинской помощи.

Как выяснилось, пострадавшему около 39 лет. Обстоятельства случившегося еще предстоит установить, но по предварительным данным, в том районе местные жители еще в обед видели голого мужчину, который бегал по улице. 

Теги: Дербенев Андрей ЧП пострадавшие скорая помощь Тольятти

Последние комментарии

Виолетта Сергеевна 31 июля 2018 08:46 Силовики в Тольятти обнаружили подпольное казино

как обычно

Александр Туленков 15 апреля 2018 08:32 В Тольятти в гаражном боксе нашли тело мужчины

А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2