В Тольятти оправдали Владимира Кирюхина, которого обвиняли в обмане "ФИА- Банка"

Во вторник, 28 августа, Автозаводский районный суд Тольятти под председательством Елены Телиной вынес оправдательный приговор Владимиру Кирюхину, которого обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере — ч. 3 ст. 159.4 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде Автозаводского района.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 г. индивидуальный предприниматель Владимир Кирюхин действовал вместе кем-то из сотрудников банка, личности которых следствие не установило. На основании агентских договоров на выявление клиентов для последующего заключения кредитных договоров он получил 26,7 млн рублей.

Мужчина предоставлял в банк фиктивные отчеты и акты об оказанных услугах, хотя фактически ничего не делал. В документах фигурировали сведения о привлеченных им клиентах, с большинством из которых у банка уже были заключены кредитные договоры.

Уголовное дело в связи с этим возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в ноябре 2016 г. по заявлению Агентства по страхованию вкладов.

Судя по всему, во время следствия обвинение Кирюхину переквалифицировали с ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы, на более мягкую — ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, предусматривающую до пяти лет заключения. Именно с такой квалификацией уголовное дело поступило для рассмотрения в суд Автозаводского района 13 сентября 2017 года.

Процесс длился почти год. В это время Кирюхин находился под подпиской о невыезде.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде Автозаводского района, на прениях представитель гособвинения просил для Кирюхина два года лишения свободы в колонии-поселении.

Но Автозаводский райсуд 28 августа вынес оправдательный приговор с формулировкой — за отсутствием состава преступления. Этот приговор еще не вступил в законную силу, и у сторон есть время обжаловать его.

Ранее АСВ пыталось привлечь к уголовной ответственности бывшего и.о. предправления Фиа-Банка Романа Бузаева. Однако его дело было прекращено.