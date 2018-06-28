Дело о похищениях наркоманов в Тольятти прекратили за примирением сторон

Громкое дело о принудительном лечении наркозависимых в тольяттинском реабилитационном центре "Грань" закончилось ничем.

Напомним, в июне 2016 г. в два филиала центра "Грань" в доме № 20 по ул. Липовой и доме № 28а по ул. 3 Лесной проезд в Тольятти нагрянули с обысками сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Позже в ведомстве сообщили: внутри помещений центра обнаружили и изъяли сектантскую литературу, а некоторые из пациентов заявили, что согласия на пребывание в центре они не давали, и их "лечили" там насильно.

Центр закрыли, но через некоторое время он сменил название на ООО "Трезвый город", директора (им стал Сергей Тепляков) и открылся вновь. После повторного визита силовиков реабилитационное учреждение окончательно прекратило свое существование.

Летом 2017 г. уголовное дело о похищении людей региональный Следственный комитет передал в суд. На скамье подсудимых оказались пять человек: три бывших руководителя Центра Юрий Колесниченко, Максим Мамонов и Сергей Тепляков, а также два бывших охранника заведения — Евгений Шумилов и Сергей Буев.

По версии следствия, в 2012 г. Колесниченко и Мамонов создали реабилитационный центр — ООО "Грань" для социальной адаптации больных алкоголизмом и наркоманией. В центр обращались родственники больных и заключали договоры для прохождения платного курса реабилитации (как правило, длительностью шесть месяцев). При этом сами больные были не в курсе того, что их собирались лечить, а удерживались в центре насильно, у них не было средств связи, а первое свидание с родственниками разрешалось только через три месяца.

"С 2015 по 2016 г. Буев и Шумилов, работающие охранниками в центре, совершили похищение восьми мужчин 18-40 лет, — сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. — Они приезжали по адресу проживания реабилитантов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом привода в органы полиции вывозили в центр. Кроме того, в это время в центре незаконно удерживали 11 мужчин в условиях жесткой изоляции от общества, территория центра находилась под видеонаблюдением".

Подсудимые вину отрицали: экс-руководитель центра Юрий Колесниченко рассказал Волга Ньюс, что ни наручников, ни сектантской литературы в учреждении не было, а все пациенты знали, куда и зачем едут, более того, учреждение регулярно проверяли сотрудники полиции, прокуратуры и минздрава, но никаких претензий не высказывали.

В Центральном районном суде Тольятти уголовное дело центра "Грань" рассматривали на протяжении 10 месяцев, а в итоге закрыли за примирением сторон.

Комментарии суда и прокуратуры по этому поводу получить пока не удалось. Зато бывший подсудимый Юрий Колесниченко согласился объяснить, что же произошло за это время: "Так называемые потерпевшие заявили, что не имеют к нам никаких претензий, более того, благодарны за то, что мы помогли им вернуться к нормальной жизни. Очень жаль, что наш центр прекратил свое существование, он был самым крупным в городе, такого больше нет".