В Тольятти больного раком мужчину лечили ромашкой и зеленкой

Житель Тольятти по имени Роман обратился за помощью к медикам еще в июне 2017 г., а через месяц "лечения" ему поставили диагноз "рак" и ампутировали больной орган.

Лето 2017 г. для Романа выдалось трагическим: сначала появилась рана, которая не заживала и, несмотря на все предпринятые меры, начала гноиться. Помучавшись какое-то время, мужчина пошел в "родную" третью поликлинику на ул. Степана Разина в Тольятти.

Врачи, увидев рану, посоветовали промывать ее отваром ромашки и прижигать зеленкой. Результата не было, состояние ухудшалось, обезболивающие не помогали. Тольяттинец уже не мог спать, когда ему, наконец, дали направление к онкологу. Тот быстро поставил диагноз: рак. Сотрудники Самарского онкологического диспансера болезнь подтвердили и сообщили страшную новость: лечить уже поздно, действовать надо было месяц назад, а теперь придется ампутировать.

Так в августе 2017 г. Роман попал на операционный стол. После этого он стал инвалидом и до сих пор продолжает лечение от рака. Что конкретно ему ампутировали — мужчина наотрез отказывается говорить.

В поисках справедливости он обратился к адвокатам. "Мы помогли ему составить заявления в Росздравнадзор, Фонд обязательного медицинского страхования, в полицию и Следственный комитет, — рассказал старший партнер Адвокатского бюро FORTIS Сергей Хальченко. — Наш доверитель хочет привлечь к ответственности врачей, по вине которых произошла ампутация. Онкологи подтвердили, что если бы диагноз поставили раньше, можно было бы обойтись без операции. Интересно, что после начала проверки в медицинской карте клиента дописали рекомендацию пройти консультацию у онколога. Мы хотели бы выяснить, как это произошло и чьих рук это дело".

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что действительно в Автозаводском отделе ведомства проводилась проверка по заявлению, однако признаков халатности следователи не усмотрели, поэтому материалы передали в полицию.

Источники сообщают, что медиков проверят, в том числе и по ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", которая предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, а также до года лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью. В этом случае врачей могут отстранить от медицинской практики.