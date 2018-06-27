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Происшествия

Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшую девочку

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают 13-летнюю Анастасию Губанову. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделе полиции.

По данным стражей порядка, сейчас мама девочки находится на лечении в медучреждении, а других родственников у подростка нет, и в результате она осталась без попечения родителей. В связи с этим социальные службы города решили поместить ребенка в приют. Предварительно, она должна была пройти обследование в медучреждении Комсомольского района, куда девочку поместили 20 июня. Рано утром 25 июня медики обнаружили, что девочки в больнице нет, и обратились в полицию.

Сейчас поиски девочки продолжаются.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, она была одета в розовые брюки, черную кофту с розовыми цветами и светлые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно об Анастасии Губановой, полиция просит обращаться в ОП-23 УМВД РФ по Тольятти по телефонам: ОДЧ 8(8482)24-50-02; ОУР 8(8482)93-47-50; 8 (927) 792 08 57.

Теги: ЧП пропавшие без вести дети розыск Тольятти

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