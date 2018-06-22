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Происшествия

На Волге у Тольятти из-за сильного ветра баржа столкнулась с парапетом пирса

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 июня, в 11:20, теплоход "ОТА-916" с баржами № 7707, 7694, следовавший порожним рейсом Ульяновск — р. Сок под управлением 1-го штурмана А. Боброва навалился частью баржи на парапет пирса водозабора шлюзовой камеры № 22 СРГСи С (Куйбышевское водохранилище Тольятти), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным представителя прокуратуры, парапет пирса получил незначительное повреждение. Вред здоровью членам команды судна не причинен, баржа № 7707 водотечности не имеет, повреждена лишь краска. Судовой ход не перекрыт.

На теплоходе находилось восемь человек, пострадавших нет.

Причиной столкновения стал сильный ветер. По имеющимся данным, на месте происшествия порыв ветра составлял 12-15 м/с.

Теги: Макова Юлия транспортная прокуратура ЧП баржа Волга Тольятти

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