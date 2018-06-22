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Происшествия

Врача из Тольятти подозревают в получении взяток за фиктивные больничные

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу врача-терапевта Самарского медицинского клинического центра федерального медико-клинического агентства. Его подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2018 г. терапевт на Южном шоссе, 125 получила через посредника — медицинского регистратора взятку 14,2 тыс. руб. за выдачу шести сотрудникам ПАО "АвтоВАЗ" фиктивных больничных.

Вину женщина полностью признала.

Теперь уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения.

Теги: преступление обвинение взятка врачи Тольятти

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