Врача из Тольятти подозревают в получении взяток за фиктивные больничные

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу врача-терапевта Самарского медицинского клинического центра федерального медико-клинического агентства. Его подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2018 г. терапевт на Южном шоссе, 125 получила через посредника — медицинского регистратора взятку 14,2 тыс. руб. за выдачу шести сотрудникам ПАО "АвтоВАЗ" фиктивных больничных.

Вину женщина полностью признала.

Теперь уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения.