Тольяттинский бутлегер не смог откупиться от полиции

В Тольятти после проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки. Его фигурантом стал 39-летний предприниматель.

По данным источника в правоохранительных органах, 13 апреля в его торговом павильоне на ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти проводилась проверка. Полиция выяснила, что в этом магазине торгуют спиртным, хотя необходимой лицензии у владельца нет.

Чтобы "решить проблему", предприниматель предложил стражам порядка 19 тыс. рублей. После этого его задержали.