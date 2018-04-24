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Происшествия

Тольяттинский бутлегер не смог откупиться от полиции

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки. Его фигурантом стал 39-летний предприниматель.

По данным источника в правоохранительных органах, 13 апреля в его торговом павильоне на ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти проводилась проверка. Полиция выяснила, что в этом магазине торгуют спиртным, хотя необходимой лицензии у владельца нет.

Чтобы "решить проблему", предприниматель предложил стражам порядка 19 тыс. рублей. После этого его задержали.

Теги: преступление уголовное дело взятка Тольятти

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