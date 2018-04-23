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Происшествия

Водителя перевернувшейся под Тольятти легковушки вытаскивали из салона спасатели

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 апреля, в Ставропольском районе на дороге между селами Ташелка и Сосновка с трассы в кювет съехала и перевернулась Lada Priora. В салоне зажало водителя, которому требовалась помощь, сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: pssso.ru

В 20:13 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на место происшествия. Пострадавшего извлекли из салона с помощью гидроинструмента.

В 21:26 водителя передали врачам "скорой помощи".

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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