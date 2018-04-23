Водителя перевернувшейся под Тольятти легковушки вытаскивали из салона спасатели

В воскресенье, 22 апреля, в Ставропольском районе на дороге между селами Ташелка и Сосновка с трассы в кювет съехала и перевернулась Lada Priora. В салоне зажало водителя, которому требовалась помощь, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 20:13 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на место происшествия. Пострадавшего извлекли из салона с помощью гидроинструмента. В 21:26 водителя передали врачам "скорой помощи".