Преподавателя ТГУ поймали на взятке

После длительной проверки в Тольятти возбудили уголовное дело по факту взяточничества.
Передача денег состоялась еще днем 6 марта. По данным источника в правоохранительных органах, в рабочее время своем кабинете доцент кафедры "Электроснабжение и электротехника" 42-летний Александр С. получил 14 тыс. руб. от студента за закрытие академической задолженности.
По итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом", которая предусматривает штрафа от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. либо от трех до восьми лет лишения свободы.
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А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.
капец как так можно