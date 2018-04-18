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Происшествия

Преподавателя ТГУ поймали на взятке

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После длительной проверки в Тольятти возбудили уголовное дело по факту взяточничества.

Передача денег состоялась еще днем 6 марта. По данным источника в правоохранительных органах, в рабочее время своем кабинете доцент кафедры "Электроснабжение и электротехника" 42-летний Александр С. получил 14 тыс. руб. от студента за закрытие академической задолженности.

По итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом", которая предусматривает штрафа от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. либо от трех до восьми лет лишения свободы.

Теги: ТГУ преступление уголовное дело взятка преподаватель Тольятти

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