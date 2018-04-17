В селе под Тольятти, где отравились газом и погибли два человека, не было тяги в дымоходе

В воскресенье, 15 апреля, в доме в с. Выселки Ставропольского района, где отравились газом 41-летний мужчина и 38-летняя женщина, аварийная бригада филиала "Тольяттигаз" обнаружила отсутствие тяги в дымоходе, сообщила корреспонденту Волга Ньюс начальник Отдела по связям с общественностью СВГК Ирина Телегина.

Как уточнила представитель компании, дом был оборудован четырехконфорочной плитой и газовым котлом.

"На момент обследования окна были закрыты, газовый котел работал. Концентрация СО по показаниям прибора составила 125 мг\м3, — пояснила Ирина Телегина. — Специалисты СВГК отключили дом от газоснабжения с видимым разрывом и установкой металлической пробки".

По факту случившегося представители СВГК ведут детальное расследование.