Школьница умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

В Тольятти пытаются установить причины смерти девочки 2007 года рождения.

Около 22:00 14 апреля ребенка доставили в больницу из фитнес-клуба "5 элемент", расположенного на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти. Школьница на тот момент была без сознания, в больнице она скончалась.

"Ведется проверка по данному факту, назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти девочки", — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Где были родители девочки в тот вечер, достоверно пока не известно.