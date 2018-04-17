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Происшествия

Школьница умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти пытаются установить причины смерти девочки 2007 года рождения.

Около 22:00 14 апреля ребенка доставили в больницу из фитнес-клуба "5 элемент", расположенного на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти. Школьница на тот момент была без сознания, в больнице она скончалась.

"Ведется проверка по данному факту, назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти девочки", — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Где были родители девочки в тот вечер, достоверно пока не известно.

Теги: ЧП смерть дети Тольятти

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