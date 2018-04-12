В Тольятти восстановили работу котельной, из-за отключения которой без тепла остались 273 жилых дома

В четверг, 12 апреля, в 18:00, восстановили штатный режим работы котельной № 2 Комсомольского района Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского филиала ПАО "Т Плюс".

Ранее работу котельной приостанавливали. Из-за этого без тепла и горячей воды были 273 жилых дома в микрорайоне "Жигулевское море" и центральной части Комсомольского района.

По данным компании, сейчас специалисты Территориального управления по теплоснабжению в Тольятти вместе с коммунальными компаниями переводят потребителей на постоянную схему теплоснабжения.

Также по заявлению пресс-службы компании, 12 апреля, в 5:40, их специалисты обнаружили повреждение теплосети диаметром 400 мм в Комсомольском районе. По их данным причиной повреждения стала работа бурильной установки при проведении строительных работ сторонней организацией. Это отразилось на работы котельной № 2, из-за чего потребовалось остановить ее работу.

Проверку по факту случившегося ведет прокуратура Комсомольского района Тольятти.