Доцента ТГУ подозревают во взяточничестве

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области 6 апреля возбудил уголовное дело в отношении доцента кафедры ТГУ, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле 2018 г. подозреваемый получил от четырех студентов взятку 12 тыс. руб. за проставление положительных оценок за экзамен, который они фактически не сдавали.

По данным областного полицейского главка, подозреваемому преподавателю 71 год. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.