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Происшествия

Доцента ТГУ подозревают во взяточничестве

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области 6 апреля возбудил уголовное дело в отношении доцента кафедры ТГУ, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: 63.мвд.рф

По версии следствия, в апреле 2018 г. подозреваемый получил от четырех студентов взятку 12 тыс. руб. за проставление положительных оценок за экзамен, который они фактически не сдавали.

По данным областного полицейского главка, подозреваемому преподавателю 71 год. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: ТГУ СУ СК РФ по СО преступление уголовное дело взятка преподаватель Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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