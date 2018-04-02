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Происшествия

Осужден изготовитель взрывного устройства, лишившийся руки

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 марта, вступил в силу приговор суда, вынесенный 29-летнему жителю Тольятти Владимиру Е. Его признали виновным в незаконном изготовлении взрывчатого вещества и взрывного устройства — ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

Как установил суд, 9 октября 2017 г. в квартире на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе, где проживал с женщиной и двумя малолетними детьми, Владимир из ранее приобретенных веществ изготовил кустарным способом самодельное взрывчатое вещество.

11 октября, около 19:00, в той же квартире мужчина принялся наполнять изготовленной взрывчаткой гильзу от охотничьего патрона калибра 410. И как посчитали эксперты, таким образом он незаконно кустарно изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее фугасным и бризантным, то есть дробящим поражающим действием.

Но взрывное устройство сработало, предположительно, в руках самого Владимира. В итоге он получил ампутацию левой кисти, повреждение правой кисти, множественные ушибленные раны грудной клетки, контузию левого глазного яблока и травматическую катаракту. При взрыве сожительница и ее дети не пострадали.

В суде Комсомольского района Владимир полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

При вынесении приговора суд учел все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, в частности, что он уже отбывал срок за тяжкое преступление и совершил новое тяжкое преступление при непогашенном старом. Суд усмотрел в его действиях опасный рецидив, что послужило отягчающим вину обстоятельствам.

В итоге Владимира Е. признали виновным и назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Этот приговор был обжалован. В пятницу, 30 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила приговор Комсомольского райсуда без изменения. Теперь приговор считается вступившим в силу. У тольяттинца есть возможность обжаловать судебные решения в вышестоящей инстанции.

Теги: суд приговор взрывчатка Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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