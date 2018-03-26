В Тольятти при пожаре в квартире на ул. Гидротехнической погиб мужчина

В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Гидротехнической в Комсомольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 7 кв. метров.

В тушении пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", участвовали 19 человек. Используя шесть единиц техники, они полностью ликвидировали огонь в 8:09.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при ликвидации возгорания из дома было эвакуировано три человека.

Тем временем по данным оперативных служб, во время пожара погиб 66-летний мужчина.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и причиненный ущерб.