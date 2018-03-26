В Тольятти при пожаре в квартире на ул. Гидротехнической погиб мужчина

В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Гидротехнической в Комсомольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 7 кв. метров.
В тушении пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", участвовали 19 человек. Используя шесть единиц техники, они полностью ликвидировали огонь в 8:09.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при ликвидации возгорания из дома было эвакуировано три человека.
Тем временем по данным оперативных служб, во время пожара погиб 66-летний мужчина.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и причиненный ущерб.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?