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Происшествия

В Тольятти директора управляющей компании заподозрили в присвоении миллиона рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинскую полицию 14 марта поступило заявление о хищении денег со счетов управляющей компании. После проведения проверки 17 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал директор ООО "Первая городская управляющая компания" Иван Органдеев. Его подозревают в том, что с октября 2016 года по май 2017 года он присвоил миллион рублей, который был перечислен жильцами обслуживаемых домов в счет оплаты коммунальных услуг. В настоящее время силовики проверяют всю финансовую деятельность организации.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество управляющие компании Тольятти

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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