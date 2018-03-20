В Тольятти директора управляющей компании заподозрили в присвоении миллиона рублей

В тольяттинскую полицию 14 марта поступило заявление о хищении денег со счетов управляющей компании. После проведения проверки 17 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал директор ООО "Первая городская управляющая компания" Иван Органдеев. Его подозревают в том, что с октября 2016 года по май 2017 года он присвоил миллион рублей, который был перечислен жильцами обслуживаемых домов в счет оплаты коммунальных услуг. В настоящее время силовики проверяют всю финансовую деятельность организации.