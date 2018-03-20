В Тольятти директора управляющей компании заподозрили в присвоении миллиона рублей

В тольяттинскую полицию 14 марта поступило заявление о хищении денег со счетов управляющей компании. После проведения проверки 17 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал директор ООО "Первая городская управляющая компания" Иван Органдеев. Его подозревают в том, что с октября 2016 года по май 2017 года он присвоил миллион рублей, который был перечислен жильцами обслуживаемых домов в счет оплаты коммунальных услуг. В настоящее время силовики проверяют всю финансовую деятельность организации.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?