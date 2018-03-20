В Тольятти ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала мать-одиночка

В соцсетях активно распространяется просьба о помощи. В Тольятти ищут очевидцев ДТП, которое произошло 12 марта, примерно в 9:15.

В тот день на ул. Фрунзе в районе дома № 1 недалеко от спорткомплекса ТГУ на пешеходном переходе сбили женщину. Пострадавшая до сих пор в реанимации.

Согласно информации местных пабликов, женщина воспитывала сына-подростка и содержала мать-пенсионерку одна.