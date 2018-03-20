В Тольятти ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала мать-одиночка

В соцсетях активно распространяется просьба о помощи. В Тольятти ищут очевидцев ДТП, которое произошло 12 марта, примерно в 9:15.
В тот день на ул. Фрунзе в районе дома № 1 недалеко от спорткомплекса ТГУ на пешеходном переходе сбили женщину. Пострадавшая до сих пор в реанимации.
Согласно информации местных пабликов, женщина воспитывала сына-подростка и содержала мать-пенсионерку одна.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?