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Происшествия

В Тольятти ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала мать-одиночка

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях активно распространяется просьба о помощи. В Тольятти ищут очевидцев ДТП, которое произошло 12 марта, примерно в 9:15.

В тот день на ул. Фрунзе в районе дома № 1 недалеко от спорткомплекса ТГУ на пешеходном переходе сбили женщину. Пострадавшая до сих пор в реанимации.

Согласно информации местных пабликов, женщина воспитывала сына-подростка и содержала мать-пенсионерку одна.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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