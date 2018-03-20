В Тольятти по итогам инвентаризации на АвтоВАЗе возбудили уголовное дело

В Тольятти из отказного материала все-таки возбудили уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, в его основу легли итоги инвентаризации 2017 года, которые выявили "хищение товарно-материальных ценностей" на общую сумму 1 млн руб. на территории подразделений ПАО "АвтоВАЗ".

Предположительно, преступление было совершено в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере возбудили 16 марта.