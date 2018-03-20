В Тольятти по итогам инвентаризации на АвтоВАЗе возбудили уголовное дело

В Тольятти из отказного материала все-таки возбудили уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, в его основу легли итоги инвентаризации 2017 года, которые выявили "хищение товарно-материальных ценностей" на общую сумму 1 млн руб. на территории подразделений ПАО "АвтоВАЗ".
Предположительно, преступление было совершено в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года.
Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере возбудили 16 марта.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?