В понедельник, 19 марта, Автозаводским следственным отделом по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с общего балкона 15-го этажа дома по ул. Фрунзе, 9, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель руководителя отдела Яков Попов.

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с балкона дома

Как пояснил представитель следствия, тело ребенка было обнаружено у указанного дома 19 марта в седьмом часу вечера. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что погибшему ребенку 14 лет. Он проживал в доме неподалеку от места происшествия.

По предварительной версии, подросток погиб при падении с общего балкона 15-го этажа, - сообщил Яков Попов. - Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также в рамках расследования будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза».