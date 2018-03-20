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Происшествия

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с балкона дома

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 марта, Автозаводским следственным отделом по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с общего балкона 15-го этажа дома по ул. Фрунзе, 9, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель руководителя отдела Яков Попов.

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с балкона дома В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника при падении с балкона дома
Фото: img-fotki.yandex.ru

Как пояснил представитель следствия, тело ребенка было обнаружено у указанного дома 19 марта в седьмом часу вечера. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Было установлено, что погибшему ребенку 14 лет. Он проживал в доме неподалеку от места происшествия.

По предварительной версии, подросток погиб при падении с общего балкона 15-го этажа, - сообщил Яков Попов. - Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также в рамках расследования будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза».

Теги: Попов Яков СУ СК РФ по СО преступление уголовное дело подростки самоубийство Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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