В Тольятти задержали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тольятти выявлен факт мошенничества при оформлении договора долевого участия в продаже парковочных мест, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейскими установлено, что 56-летний подозреваемый, являясь директором компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.