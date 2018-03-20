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Происшествия

В Тольятти задержали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тольятти выявлен факт мошенничества при оформлении договора долевого участия в продаже парковочных мест, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейскими установлено, что 56-летний подозреваемый, являясь директором компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: ГУ МВД полиция преступление уголовное дело Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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