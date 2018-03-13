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Происшествия

С тольяттинца взыщут более 2 млн руб., полученных от продажи наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел иск о взыскании с Дениса Баклашкина в доход государства более 2 млн руб., полученных от продажи наркотиков и легализации вырученных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

1 ноября 2017 г. Автозаводский районный суд признал Баклашкина виновным в покушении на сбыт и нескольких эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, на продаже запрещенных веществ он заработал около 2,3 млн рублей. Так как эти деньги были получены в результате незаконных сделок, теперь они подлежат взысканию в доход государства.

Автозаводский райсуд удовлетворил иск прокурора.

Теги: суд иск взыскание Тольятти

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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