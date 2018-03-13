С тольяттинца взыщут более 2 млн руб., полученных от продажи наркотиков

В Тольятти суд рассмотрел иск о взыскании с Дениса Баклашкина в доход государства более 2 млн руб., полученных от продажи наркотиков и легализации вырученных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

1 ноября 2017 г. Автозаводский районный суд признал Баклашкина виновным в покушении на сбыт и нескольких эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. По данным правоохранителей, на продаже запрещенных веществ он заработал около 2,3 млн рублей. Так как эти деньги были получены в результате незаконных сделок, теперь они подлежат взысканию в доход государства. Автозаводский райсуд удовлетворил иск прокурора.