8 марта в Тольятти мигранты устроили поножовщину

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту двух убийств, совершенных вечером 8 марта.

По данным источника в правоохранительных органах, в доме на бульваре Луначарского праздник отмечала компания мигрантов-нелегалов из Узбекистана. В результате погибли двое: 26-летняя девушка и 32-летний мужчина. Еще один мужчина попал в больницу.

По версии следствия, убийства совершили два разных человека: девушку, предположительно, убил 32-летний мужчина, полоснув ее ножом по бедру. После этого на него напал с вилкой другой мужчина, отомстив обидчику за девушку.

Уголовные дела в связи с этим по статье "Убийство" возбуждены как в отношении погибшего, так и в отношении выжившего участника "праздника". Мотивом кровавых разборок называют ревность.