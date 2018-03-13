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Происшествия

8 марта в Тольятти мигранты устроили поножовщину

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту двух убийств, совершенных вечером 8 марта.

По данным источника в правоохранительных органах, в доме на бульваре Луначарского праздник отмечала компания мигрантов-нелегалов из Узбекистана. В результате погибли двое: 26-летняя девушка и 32-летний мужчина. Еще один мужчина попал в больницу.

По версии следствия, убийства совершили два разных человека: девушку, предположительно, убил 32-летний мужчина, полоснув ее ножом по бедру. После этого на него напал с вилкой другой мужчина, отомстив обидчику за девушку.

Уголовные дела в связи с этим по статье "Убийство" возбуждены как в отношении погибшего, так и в отношении выжившего участника "праздника". Мотивом кровавых разборок называют ревность.

Теги: преступление уголовное дело убийство мигранты Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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