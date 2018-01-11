16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности В Тольятти повесился 14-летний школьник В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи В Тольятти жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка Адвокаты вора в законе Гули не смогли обжаловать санкцию на его арест

Происшествия

В Тольятти водитель Hyundai сбил 77-летнюю женщину

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 180
Версия для печати

Вечером 10 января в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:10 42-летний водитель Hyundai Ix35 на пересечении улиц Мира и Победы, по версии правоохранителей, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый свет. После этого иномарка изменила направление движения, выехала на встречную полосу и врезалась в стоявший Citroen Jumper.

Пожилая женщина-пешеход получила травмы головы.

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы Тольятти
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4