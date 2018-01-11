В Тольятти водитель Hyundai сбил 77-летнюю женщину

Вечером 10 января в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:10 42-летний водитель Hyundai Ix35 на пересечении улиц Мира и Победы, по версии правоохранителей, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый свет. После этого иномарка изменила направление движения, выехала на встречную полосу и врезалась в стоявший Citroen Jumper.
Пожилая женщина-пешеход получила травмы головы.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?