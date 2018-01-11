В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности

Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летней менеджера АЗС и ее 16-летней дочери, студентки Тольяттинского социально-экономического колледжа.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, их тела были обнаружены 3 января в квартире в доме на ул. Коммунистической. По предварительной версии обе они были задушены.

В ходе проверки силовики установили, что к содеянному может быть причастен 41-летний сожитель работницы АЗС. В тот день он был пьян и приревновал свою возлюбленную. Между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Расследование уголовного дела продолжается, силовики устанавливают подробности произошедшего.