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В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности В Тольятти повесился 14-летний школьник В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи В Тольятти жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка Адвокаты вора в законе Гули не смогли обжаловать санкцию на его арест

Происшествия

В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летней менеджера АЗС и ее 16-летней дочери, студентки Тольяттинского социально-экономического колледжа.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, их тела были обнаружены 3 января в квартире в доме на ул. Коммунистической. По предварительной версии обе они были задушены.

В ходе проверки силовики установили, что к содеянному может быть причастен 41-летний сожитель работницы АЗС. В тот день он был пьян и приревновал свою возлюбленную. Между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Расследование уголовного дела продолжается, силовики устанавливают подробности произошедшего.

Теги: убийство уголовное дело Тольятти
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Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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