В Тольятти повесился 14-летний школьник

Вечером 9 января в квартире на ул. 40 лет Победы в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело подростка.

По данным источника в правоохранительных органах, 14-летний школьник повесился на ремне. Что или кто довел ребенка до самоубийства, сейчас разбираются следователи. Уголовное дело пока не возбуждали.