В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи

В Тольятти задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве подруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 30 декабря на балконе квартиры на ул. Автостроителей было обнаружено тело 38-летней Елены Новиковой - помощника мирового судьи судебного участка №90 Автозаводского судебного района. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 5 января дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.
По подозрению в совершении преступления задержали знакомую потерпевшей. Она отказалась от дачи показаний.
По версии следствия, между женщинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемая была должна потерпевшей 160 тыс. руб., которые долго не отдавала. Во время ссоры тольяттинка задушила знакомую.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.