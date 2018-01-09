В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи

В Тольятти задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве подруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 30 декабря на балконе квартиры на ул. Автостроителей было обнаружено тело 38-летней Елены Новиковой - помощника мирового судьи судебного участка №90 Автозаводского судебного района. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 5 января дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

По подозрению в совершении преступления задержали знакомую потерпевшей. Она отказалась от дачи показаний.

По версии следствия, между женщинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемая была должна потерпевшей 160 тыс. руб., которые долго не отдавала. Во время ссоры тольяттинка задушила знакомую.