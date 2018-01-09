В Тольятти жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка

В тольяттинскую полицию 29 декабря поступило сообщение о групповом изнасиловании.

По данным источника в правоохранительных органах, его жертвой стала девочка 2003 года рождения. Предположительно, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 декабря в квартире на ул. Свердлова. В изнасиловании подозревают знакомых жертвы: четверых молодых людей 18-24 лет. По предварительным данным, молодежь выпивала, после чего парни напали на девушку.

Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование несовершеннолетней", которая предусматривает от восьми до 15 лет реального лишения свободы.