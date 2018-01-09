В Тольятти жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка

В тольяттинскую полицию 29 декабря поступило сообщение о групповом изнасиловании.
По данным источника в правоохранительных органах, его жертвой стала девочка 2003 года рождения. Предположительно, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 декабря в квартире на ул. Свердлова. В изнасиловании подозревают знакомых жертвы: четверых молодых людей 18-24 лет. По предварительным данным, молодежь выпивала, после чего парни напали на девушку.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование несовершеннолетней", которая предусматривает от восьми до 15 лет реального лишения свободы.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.