Рядовая работа тольяттинских спасателей: закрытые двери и агрессивный пес

В Тольятти 48 вызовов отработали спасатели в минувшие праздники.
"Однако все это были рядовые случаи, - рассказал директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев. - Мы выезжали на мелкие ДТП, на вызовы от родителей, которых дети в квартире закрыли, вскрывали также запертый гаражный бокс и помогали людям, в автомобиль которых забралась агрессивная собака. Самое значительное ЧП минувших выходных - это ребенок, который попал в полынью в районе полуострова Копылово, но его спасли очевидцы, наша помощь не потребовалась".
Напомним, 1 января четверо школьников пошли кататься на коньках, один из них провалился в ледяную воду, крики детей услышали жильцы рядом стоящего дома и вытащили мальчика из воды. Одним из спасителей ребенка оказался полицейский - начальник тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Айдын Камбаров.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.