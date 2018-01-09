Рядовая работа тольяттинских спасателей: закрытые двери и агрессивный пес

В Тольятти 48 вызовов отработали спасатели в минувшие праздники.

"Однако все это были рядовые случаи, - рассказал директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев. - Мы выезжали на мелкие ДТП, на вызовы от родителей, которых дети в квартире закрыли, вскрывали также запертый гаражный бокс и помогали людям, в автомобиль которых забралась агрессивная собака. Самое значительное ЧП минувших выходных - это ребенок, который попал в полынью в районе полуострова Копылово, но его спасли очевидцы, наша помощь не потребовалась".

Напомним, 1 января четверо школьников пошли кататься на коньках, один из них провалился в ледяную воду, крики детей услышали жильцы рядом стоящего дома и вытащили мальчика из воды. Одним из спасителей ребенка оказался полицейский - начальник тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Айдын Камбаров.