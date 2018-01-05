Помощника мирового судьи из Тольятти нашли на балконе ее квартиры убитой и завернутой в ковер

В Тольятти расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Новиковой - помощника мирового судьи судебного участка №90 Автозаводского судебного района, сообщает tltgorod.ru.
Преступление было совершено 30 декабря в квартире женщины. По данным источника TLTgorod, ее тело с ножевыми ранениями нашли завернутым в ковер на балконе. На входной двери не обнаружили следов взлома. Предположительно, Елена Новикова знала убийцу и сама впустила его в квартиру.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.