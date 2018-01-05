Помощника мирового судьи из Тольятти нашли на балконе ее квартиры убитой и завернутой в ковер

В Тольятти расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Новиковой - помощника мирового судьи судебного участка №90 Автозаводского судебного района, сообщает tltgorod.ru.

Преступление было совершено 30 декабря в квартире женщины. По данным источника TLTgorod, ее тело с ножевыми ранениями нашли завернутым в ковер на балконе. На входной двери не обнаружили следов взлома. Предположительно, Елена Новикова знала убийцу и сама впустила его в квартиру.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.