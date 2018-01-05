В Тольятти пьяный водитель вез товарища с корпоратива в багажнике

В Тольятти сотрудники ДПС после сообщения активистов "Ночного патруля" в районе дома №10 на Ленинском проспекте остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Об этом сообщает tltgorod.ru.

За рулем темного Opel был 35-летний мужчина, которого уже неоднократно лишали водительских прав за пьяную езду.

Кроме того, в багажнике иномарки правоохранители обнаружили еще одного пьяного мужчину - товарища водителя. Он возвращался с корпоратива, но не уместился в салоне машины.