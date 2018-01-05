В Тольятти пьяный водитель вез товарища с корпоратива в багажнике

В Тольятти сотрудники ДПС после сообщения активистов "Ночного патруля" в районе дома №10 на Ленинском проспекте остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Об этом сообщает tltgorod.ru.
За рулем темного Opel был 35-летний мужчина, которого уже неоднократно лишали водительских прав за пьяную езду.
Кроме того, в багажнике иномарки правоохранители обнаружили еще одного пьяного мужчину - товарища водителя. Он возвращался с корпоратива, но не уместился в салоне машины.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.