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Происшествия

В Тольятти лишенного прав мужчину задержали нетрезвым за рулем автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пр. Степана Разина в Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21061, 21-летний водитель которого нарушил ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него сотрудники Госавтоинспекции собрали административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности автолюбителя полицейские выяснили, что нарушитель не судим, работает санитаром в медицинском учреждении и в декабре 2016 г. привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Теги: ГУ МВД ГИБДД полиция ПДД нарушения алкоголь Тольятти
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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