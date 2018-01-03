В Тольятти лишенного прав мужчину задержали нетрезвым за рулем автомобиля

На пр. Степана Разина в Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21061, 21-летний водитель которого нарушил ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него сотрудники Госавтоинспекции собрали административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности автолюбителя полицейские выяснили, что нарушитель не судим, работает санитаром в медицинском учреждении и в декабре 2016 г. привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.