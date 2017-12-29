В Тольятти разыскивают водителя, который сбил ребенка

В Тольятти 29 декабря, в 13:00, в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестный водитель во дворе дома № 102 по ул. Мурысева сбил 11-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении.

Она получила травму ноги.

Полиция просит всех, кто знает что-либо об этом происшествии, не оставаться равнодушными и обращаться по телефонам ДЧ ГИБДД У МВД России по Тольятти (8482) 22-80-05 и ДЧ ОП № 23 У МВД России по Тольятти (8482)93-47-02.