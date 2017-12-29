В Тольятти разыскивают водителя, который сбил ребенка

В Тольятти 29 декабря, в 13:00, в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Неизвестный водитель во дворе дома № 102 по ул. Мурысева сбил 11-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении.
Она получила травму ноги.
Полиция просит всех, кто знает что-либо об этом происшествии, не оставаться равнодушными и обращаться по телефонам ДЧ ГИБДД У МВД России по Тольятти (8482) 22-80-05 и ДЧ ОП № 23 У МВД России по Тольятти (8482)93-47-02.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.