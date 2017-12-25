Жительницу Тольятти подозревают в убийстве матери и попытке ее расчленить

В Автозаводском районе Тольятти 22 декабря в квартире было обнаружено тело 81-летней женщины. По данным источника в правоохранительных органах, на трупе были рубленые раны головы и левой ноги.
На сегодня следствие определилось с основным подозреваемым в гибели пенсионерки: предполагается, что во время ссоры пьяная 57-летняя дочь ударила ее молотком, а потом, поняв, что мать умерла, пыталась скрыть следы преступления и расчленить тело при помощи лопаты.
23 декабря уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", подозреваемой грозит от шести до 15 лет реального лишения свободы.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.