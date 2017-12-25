Жительницу Тольятти подозревают в убийстве матери и попытке ее расчленить

В Автозаводском районе Тольятти 22 декабря в квартире было обнаружено тело 81-летней женщины. По данным источника в правоохранительных органах, на трупе были рубленые раны головы и левой ноги.

На сегодня следствие определилось с основным подозреваемым в гибели пенсионерки: предполагается, что во время ссоры пьяная 57-летняя дочь ударила ее молотком, а потом, поняв, что мать умерла, пыталась скрыть следы преступления и расчленить тело при помощи лопаты.

23 декабря уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", подозреваемой грозит от шести до 15 лет реального лишения свободы.