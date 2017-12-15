Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Во вторник, 12 декабря, следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбудил в отношении сотрудников ОП №24 городского У МВД России Сергея Тарасенко, Эмиля Канбарова и неустановленных лиц из числа их коллег по отделу уголовное дело по факту получения взятки (п. "а", "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя отдела Игорь Гапонов.

По словам Игоря Гапонова, во время предварительного следствия было установлено, что 11 августа 2017 г. Тарасенко, Канбаров и другие, будучи при исполнении, на парковке ТЦ "Метро" на Южном шоссе, 2а под предлогом проведения оперативно-розыскного мероприятия превысили должностные полномочия и задержали гражданина У. Они изъяли вещи мужчины, досмотрели его автомобиль и доставили в наручниках в ОП №24 У МВД России по Тольятти, где незаконно удерживали более трех часов.

По предварительной версии следствия, в служебном кабинете Сергей Тарасенко, Эмиль Канбаров и какие-то их коллеги по отделу потребовали у задержанного взятку 150 тыс. рублей. В противном случае ему грозили привлечением к ответственности за сбыт сильнодействующих веществ. На следующий день потерпевший передал часть требуемой суммы - 70 тыс. рублей.

По словам Игоря Гапонова, Сергея Тарасенко задержали 11 декабря, а Эмиля Канбарова - на следующий день. Затем, 13 и 14 декабря, каждому из подозреваемых суд Автозаводского района избрал меру пресечения - заключение под стражу на два месяца.

Как пояснил представитель следствия, сейчас Тарасенко и Канбаров отстранены от исполнения обязанностей сотрудников полиции.

Для установления всех обстоятельств преступления и иных лиц из числа сотрудников полиции по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас представители следствия не исключают, что Тарасенко и Канбаров могут быть причастны и к другим противоправным действиям.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, правоохранители просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Тольятти. Тел. (8482) 93-40-05.

В пресс-службе областного полицейского Главка корреспонденту Волга Ньюс, в свою очередь, сообщили, что по факту случившегося начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.