Тольяттинца заподозрили в причастности к смерти тещи

В Тольятти 48-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, именно он стал одной из причин гибели своей тещи.

Тело 74-летней женщины было обнаружено в лесополосе Комсомольского района еще 23 октября. Внешних признаков насильственной смерти не было, однако, как сообщает источник в правоохранительных органах, экспертиза установила: женщину сильно ударили по горлу, однако смерть наступила в результате переохлаждения.

Как сообщили в областном ГУ МВД, 14 декабря было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным источника, главным подозреваемым в нем стал зять погибшей. Предполагается, что во время семейной ссоры он ударил женщину, после чего она почувствовала себя плохо и ушла в лес, где и погибла.