Тольяттинца заподозрили в причастности к смерти тещи

В Тольятти 48-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, именно он стал одной из причин гибели своей тещи.
Тело 74-летней женщины было обнаружено в лесополосе Комсомольского района еще 23 октября. Внешних признаков насильственной смерти не было, однако, как сообщает источник в правоохранительных органах, экспертиза установила: женщину сильно ударили по горлу, однако смерть наступила в результате переохлаждения.
Как сообщили в областном ГУ МВД, 14 декабря было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По данным источника, главным подозреваемым в нем стал зять погибшей. Предполагается, что во время семейной ссоры он ударил женщину, после чего она почувствовала себя плохо и ушла в лес, где и погибла.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.