Ночью в тольяттинском санатории на ул. Жукова тушили балконную раму

В четверг, 14 декабря, в 1:26, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоэтажном здании санатория на ул. Жукова в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место ЧП выезжали 20 пожарных на шести спецмашинах. На месте происшествия горела балконная рама на площади 2,5 кв. м, которую сразу затушили. Во время пожара никто не пострадал. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.