Ночью в тольяттинском санатории на ул. Жукова тушили балконную раму

В четверг, 14 декабря, в 1:26, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоэтажном здании санатория на ул. Жукова в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место ЧП выезжали 20 пожарных на шести спецмашинах. На месте происшествия горела балконная рама на площади 2,5 кв. м, которую сразу затушили.
Во время пожара никто не пострадал. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.