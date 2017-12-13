При столкновении Lada Granta и Skoda в Ставропольском районе пострадал ребенок

В Ставропольском районе 12 декабря в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:00 40-летний водитель Lada Granta на 954 км трассы М-5, по предварительной информации полицейских, нарушив ПДД, повернул налево, при этом не уступил дорогу Skoda Octavia и столкнулся с ней.

В результате аварии водитель Lada Granta получил травму груди, также пострадала его девятилетняя пассажирка.