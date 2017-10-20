В мэрии Тольятти проходят обыски

В пятницу, 20 октября, были задержаны начальник одного из отделов и главный специалист департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.
Предположительно, муниципальные служащие хотели получить деньги у предпринимателя, ремонтировавшего детсад, за подписание актов приемки выполненных работ.
Работников администрации города задержали сотрудники ФСБ при получении 250 тыс. рублей.
По данным источника, сейчас в мэрии Тольятти проводят обыск.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них