В мэрии Тольятти проходят обыски

В пятницу, 20 октября, были задержаны начальник одного из отделов и главный специалист департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.

Предположительно, муниципальные служащие хотели получить деньги у предпринимателя, ремонтировавшего детсад, за подписание актов приемки выполненных работ. Работников администрации города задержали сотрудники ФСБ при получении 250 тыс. рублей. По данным источника, сейчас в мэрии Тольятти проводят обыск.