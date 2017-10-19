На даче в Тольятти сборщик металлолома забил до смерти собутыльницу

В Тольятти 27-летнему бездомному сборщику металлолома Алексею Е. предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, — ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти Наталья Ангипова.

Как рассказала Наталья Ангипова, ныне обвиняемый Алексей в 2016 г. освободился из колонии, где отбывал двухлетний срок за кражу и грабеж по приговору суда Комсомольского района от 2014 года. В последнее время он занимался сбором металлолома вместе с группой таких же бездомных, как и он сам. Мужчина был известен среди собратьев по несчастью под прозвищем Рыжий. Их компания обитала на заброшенных дачах СНТ "Электрик" на окраине Центрального района.

По версии следствия, днем 8 октября сборщики металла собрались выпить на одной из дач. В застолье участвовали Александр по прозвищу Крот, Петр, известный среди своих как Питон, Владимир, и две женщины, одной из которых была 46-летняя Татьяна по прозвищу Беспалая. Ныне обвиняемый в тот момент сдавал собранное собратьями железо в пункт приема металла. Пока его не было, как потом рассказывали участники застолья правоохранителям, они собрались разделить полученные от сдачи металла деньги. Но Татьяна якобы сказала, что Алексей уже забрал все деньги себе.

Когда Алексей пришел на дачу, ему кто-то из мужчин рассказал, что Татьяна подозревает его в нечестности при разделе денег. Такое обвинение показалось бывшему заключенному оскорбительным. Он забежал в домик и начал избивать Татьяну при всех.

Затем женщина покурила и уснула на матрасе. После застолья сборщики металла разошлись, а ночью кто-то из них вернулся в домик, обнаружил, что Татьяна мертва, и вызвал полицию.

Эксперты выяснили, что женщина скончалась от травм, полученных при избиении, было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка быстро установили и опросили всех участников застолья. А когда картина случившегося была понятна, задержали Алексея.

По словам Натальи Ангиповой, мужчина признает, что нанес женщине несколько ударов, но утверждает, что убивать ее не собирался. 11 октября суд принял решение о его аресте, а потом Алексею предъявили обвинение. Сейчас ему грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.