В Тольятти водитель Lada Vesta устроил ДТП с Lexus LX 570, которым управлял нетрезвый мужчина

В среду, 18 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 63-летнего мужчины с 18-летним водительским стажем.
Около 8:00 он ехал на Lada Vesta по проезду со стороны набережной 8-го квартала в направлении ул. Спортивной, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, автомобилист нарушил правила очередности проезда, когда выезжал с прилегающей территории, и столкнулся с Lexus LX 570 под управлением нетрезвого 30-летнего мужчины, получившего права 12 лет назад. После этого отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень, а иномарка врезалась в дерево и загорелась.
В результате оба водителя получили травмы.
По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Lada Vesta, был трезв. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них