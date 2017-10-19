В Тольятти водитель Lada Vesta устроил ДТП с Lexus LX 570, которым управлял нетрезвый мужчина

В среду, 18 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 63-летнего мужчины с 18-летним водительским стажем.

Около 8:00 он ехал на Lada Vesta по проезду со стороны набережной 8-го квартала в направлении ул. Спортивной, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист нарушил правила очередности проезда, когда выезжал с прилегающей территории, и столкнулся с Lexus LX 570 под управлением нетрезвого 30-летнего мужчины, получившего права 12 лет назад. После этого отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень, а иномарка врезалась в дерево и загорелась.

В результате оба водителя получили травмы.

По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Lada Vesta, был трезв. По факту случившегося ведется проверка.