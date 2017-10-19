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Происшествия

В Тольятти водитель Lada Vesta устроил ДТП с Lexus LX 570, которым управлял нетрезвый мужчина

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 63-летнего мужчины с 18-летним водительским стажем.

Фото: 63.мвд.рф

Около 8:00 он ехал на Lada Vesta по проезду со стороны набережной 8-го квартала в направлении ул. Спортивной, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист нарушил правила очередности проезда, когда выезжал с прилегающей территории, и столкнулся с Lexus LX 570 под управлением нетрезвого 30-летнего мужчины, получившего права 12 лет назад. После этого отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень, а иномарка врезалась в дерево и загорелась.

В результате оба водителя получили травмы.

По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Lada Vesta, был трезв. По факту случившегося ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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