В Тольятти погиб мужчина, упавший при попытке пробраться в квартиру девятого этажа с крыши дома

В среду, 18 октября, около 11:20, по предварительным данным, с крыши девятиэтажного дома на ул. Свердлова в Тольятти упал и погиб 33-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, мужчина пытался пробраться с крыши дома в свою квартиру, расположенную на верхнем - девятом - этаже, но сорвался и упал.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них