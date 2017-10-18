В Тольятти погиб мужчина, упавший при попытке пробраться в квартиру девятого этажа с крыши дома

В среду, 18 октября, около 11:20, по предварительным данным, с крыши девятиэтажного дома на ул. Свердлова в Тольятти упал и погиб 33-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина пытался пробраться с крыши дома в свою квартиру, расположенную на верхнем - девятом - этаже, но сорвался и упал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.