16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинца судят за 40 краж из школ, детсадов, больниц и офисных центров В Тольятти задержали инструктора тренажерного зала, планировавшего сбыть анаболические стероиды В Тольятти погибла пенсионерка, упавшая с четвертого этажа На дороге к с. Ширяево столкнулись Lada Kalina и Renault, пострадали двое Вступил в силу приговор создателю тольяттинской финансовой пирамиды "РИК"

Происшествия

В тайнике недалеко от Зеленовки нашли килограмм "синтетики"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати

Во вторник, 17 октября, в лесополосе в 3 км от с. Зеленовка Ставропольского района полицейские вскрыли тайник, в котором обнаружили 1004 г синтетического наркотика.

По данным источника в правоохранительных органах, закладку оборудовал 32-летний житель Рязанской области. Сейчас он уже задержан. Наркотик, предположительно, предназначался для сбыта в Самарской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 "Незаконные хранение, сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас силовики отрабатывают связи задержанного для установления личностей его сообщников.

Теги: преступление уголовное дело наркотики Сельские районы Ставропольский район

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5