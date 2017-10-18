В тайнике недалеко от Зеленовки нашли килограмм "синтетики"

Во вторник, 17 октября, в лесополосе в 3 км от с. Зеленовка Ставропольского района полицейские вскрыли тайник, в котором обнаружили 1004 г синтетического наркотика.
По данным источника в правоохранительных органах, закладку оборудовал 32-летний житель Рязанской области. Сейчас он уже задержан. Наркотик, предположительно, предназначался для сбыта в Самарской области.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 "Незаконные хранение, сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас силовики отрабатывают связи задержанного для установления личностей его сообщников.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них