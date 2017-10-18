В тайнике недалеко от Зеленовки нашли килограмм "синтетики"

Во вторник, 17 октября, в лесополосе в 3 км от с. Зеленовка Ставропольского района полицейские вскрыли тайник, в котором обнаружили 1004 г синтетического наркотика.

По данным источника в правоохранительных органах, закладку оборудовал 32-летний житель Рязанской области. Сейчас он уже задержан. Наркотик, предположительно, предназначался для сбыта в Самарской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 "Незаконные хранение, сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас силовики отрабатывают связи задержанного для установления личностей его сообщников.