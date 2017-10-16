На дороге к с. Ширяево столкнулись Lada Kalina и Renault, пострадали двое

В Ставропольском районе 16 октября, в 13:00, 41-летний житель Тольятти, управлявший Lada Kalina, на дороге от трассы М-5 к с. Ширяево на встречной полосе столкнулся с Renault Logan под управлением 57-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель вазовской легковушки не выбрал безопасную скорость с учетом мокрого дорожного полотна и не справился с управлением, из-за чего и выехал на встречную полосу.

В результате аварии водителя иномарки госпитализировали. Его 30-летнюю пассажирку доставил в ГБ Жигулевска с различными травмами.