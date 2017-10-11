На "Сибур Тольятти" при продувке установки произошел незначительный выход изобутана

В среду, 11 октября, в 15:53, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о выезде пожарных по повышенному рангу вызова № 2 на предприятие ООО "Сибур Тольятти" на ул. Новозаводской, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, в цехе И6 во время продувки установки произошел незначительный выход изобутана без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В 16:06 был объявлен "отбой пожару № 2".

Всего на место происшествия выезжали 49 человек, было задействовано 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и 11 единиц техники.