На "Сибур Тольятти" при продувке установки произошел незначительный выход изобутана

В среду, 11 октября, в 15:53, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о выезде пожарных по повышенному рангу вызова № 2 на предприятие ООО "Сибур Тольятти" на ул. Новозаводской, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, в цехе И6 во время продувки установки произошел незначительный выход изобутана без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В 16:06 был объявлен "отбой пожару № 2".
Всего на место происшествия выезжали 49 человек, было задействовано 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и 11 единиц техники.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них