В Тольятти при строительстве офисного здания нашли артиллерийский снаряд

В Тольятти 9 октября, в 10:30, во время земляных работ на строительстве офисного здания на глубине около 1,5 м в Комсомольском районе обнаружился подозрительный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Находка была похожа на артиллерийский снаряд со следами коррозии.
Правоохранители оцепили прилегающую территорию. Специалисты-взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии вывезли снаряд на полигон для уничтожения.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них