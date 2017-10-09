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Происшествия

В Тольятти при строительстве офисного здания нашли артиллерийский снаряд

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 9 октября, в 10:30, во время земляных работ на строительстве офисного здания на глубине около 1,5 м в Комсомольском районе обнаружился подозрительный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Находка была похожа на артиллерийский снаряд со следами коррозии.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию. Специалисты-взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии вывезли снаряд на полигон для уничтожения.

Теги: ЧП снаряд Тольятти

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Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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