В Тольятти при строительстве офисного здания нашли артиллерийский снаряд

В Тольятти 9 октября, в 10:30, во время земляных работ на строительстве офисного здания на глубине около 1,5 м в Комсомольском районе обнаружился подозрительный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Находка была похожа на артиллерийский снаряд со следами коррозии. Правоохранители оцепили прилегающую территорию. Специалисты-взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии вывезли снаряд на полигон для уничтожения.