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Происшествия

В Тольятти днем силовики проверяли пять школ на предмет заминирования

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, примерно с 15:00 до 17:00, представители тольяттинских чрезвычайных служб пять раз выезжали обследовать городские школы на предмет заминирования, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, обследования проводились в школах № 4, 13, 77, 90, 93, которые находятся в разных районах.

Каким образом к силовикам поступала информация, послужившая поводом для проверок, пока не известно. Официальных заявлений об этом пока не поступало.

По предварительным данным оперативных структур, во всех случаях информация об опасности в учебных заведениях оказалась ложной.

Теги: ЧП школы терроризм Тольятти

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