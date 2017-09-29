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Происшествия

Тольяттинского предпринимателя подозревают в мошенничестве на 445 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти гендиректора одной из местных фирм подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, руководитель фирмы, специализирующейся на организации досуга молодежи, обманом похитил у местного жителя 445 тыс. рублей. Бизнесмен предложил заключить несколько договоров займа, по которым должен был выплачивать ежемесячный процент от прибыли. Сначала предприниматель передавал 28-летнему мужчине часть суммы от прибыли, а затем прекратил выплаты, ссылаясь на финансовые трудности.

Потерпевший попробовал расторгнуть договоры и вернуть вложенные средства, но директор фирмы не выходил на связь. В результате молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что предприниматель не вел никакой деятельности, направленной на развитие бизнеса, а всю прибыль использовал по своему усмотрению.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество Тольятти

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