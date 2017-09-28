Под Тольятти лишенный прав водитель грузовика врезался в машину дорожных рабочих и придавил одного из них

В четверг, 28 сентября, около 13:00, в Ставропольском районе участником ДТП стал 26-летний водитель грузовика VOLVO FM из Саратовской области, ехавший по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 997 км трассы он проявил невнимательность и столкнулся с фургоном ГАЗ-2705, обслуживавшим дорожные работы.

В результате аварии пострадал дорожный рабочий. Его доставили в реанимацию СОКБ им. Середавина с подозрением на закрытый перелом костей таза, множественные переломы ребер справа, закрытую травму грудной клетки, пневмоторакс справа, перелом малой берцовой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В ГУ МВД России по Самарской области подчеркнули, что в соответствии с информационной базой ФИС ГИБДД М, водитель автомобиля VOLVO лишен водительских прав всех категорий.

По факту ДТП ведется проверка.